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TİKA ihtiyaç sahipleriyle Afganistan'da buluştu: 150 aileye yardım

TİKA ihtiyaç sahipleriyle Afganistan'da buluştu: 150 aileye yardım

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Mezar-ı Şerif Ofisi tarafından Afganistan’ın kuzey bölgesinde doğal afetler ve terör mağduru ihtiyaç sahibi bin 150 aileye ramazan ayı dolayısıyla gıda yardımı yapıldı. 

TİKA Mezar-ı Şerif Ofisinden yapılan açıklamada, ramazan nedeniyle Sar-i Pul, Cüzcan, Kunduz, Belh, Semengan, Badahşan ve Tahar vilayetlerinde doğal afetler, terör eylemleri ve ekonomik koşullar nedeniyle yaşamlarını zor koşullar altında sürdürmeye çalışan ihtiyaç sahibi bin 150 aileye gıda yardımı yapıldığı bildirildi.

Ramazan gıda paketleri içerisinde un, pirinç, sıvı yağ, çay, toz şeker, salça, barbunya ve tuz bulunduğu ifade edilen açıklamada, yardım paketlerinin ihtiyaç sahiplerine teslim edildiği vurgulandı.

Açıklamada, TİKA'nın hiçbir ayrım yapmadan her kesimin yardımına koştuğu ve bundan sonra da yardım faaliyetlerinin devam edeceği kaydedildi.

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