Trump'tan şaşırtan İran açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya'nın kendilerinden 105 adet F-35 savaş uçağı alacağını duyurdu. Truımp, İran ile yaşanan gerilim hakkında da önemli değerlendirmelerde bulundu.

BD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ile birlikte üç gündür Japonya'da resmi temaslarda bulunuyor. Trump çiftinin Japonya ziyareti toplam 4 gün sürecek.

Trump, Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Japonya'nın kendilerinden 105 tane F-35 jeti almayı kabul ettiğini duyurdu.

Kuzey Kore hakkında da değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı, Kim Jong-un'un "çok akıllı" bir adam olduğunu ve nükleer silahlardan vazgeçmesi gerektiğini bildiğini söyledi.

Trump, ABD ile İran arasındaki gerilim için ise, İran'da rejim değişikliği aramadıklarının altını çizdi. Tahran yönetimiyle anlaşma yapacaklarını umduğunu da söyleyen Trump, "İran'da birçok insan tanıyorum ve bunlar harika insanlar. İran aynı liderlik ile harika bir ülke olma şansına sahip. Sadece şunu açıklığa kavuşturmak istiyorum. Rejim değişikliği aramıyoruz, biz orada nükleer silah aramıyoruz" dedi.

Çin ile ticaret anlaşması için önlerinde büyük bir şans olduğunu dile getiren ABD lideri, ancak bunun biraz zaman alacağını belirtti.