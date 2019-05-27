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Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Piyasadan 4,2 milyar dolar çekilecek

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi! Piyasadan 4,2 milyar dolar çekilecek

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarını 200 baz puan artırdı. Merkez'in bu değişiklik kararıyla piyasadan 4,2 milyar dolar çekilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yapılan değişikliği duyurdu.

200 baz puan artırılması kararı

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı para mevduata/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verdi.

4,2 milyar ABD dolar likidite çekilecek

Açıklamada, "Söz konusu değişiklik ile piyasadan yaklaşık 4,2 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

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