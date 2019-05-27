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8 saatten fazla uyku zararlı mı araştırma sonucu ilginç

8 saatten fazla uyku zararlı mı araştırma sonucu ilginç

BRİTANYA’da bulunan University College London'ın yaptığı araştırmaya göre sekiz saatten fazla uyumanın hafızada sorunlara yol açtığı ortaya çıktı.

Az uyku kadar fazla uyumanın da psikolojik ve ruhsal sıkıntılar yaşatabileceğini söyleyen araştırmacılar, dokuz saatlik uykuyla beş saatlik uykunun eşit sorunlar oluşturduğunu söyledi.

400 bin kişinin uyku saatlerini inceleyen ve çeşitli deneylerle sonuçları pekiştiren araştırma kurulu başkanı Dr. Victoria Garfield açıklamasında sekiz saatten fazla uyumanın bir hayli zararlı olduğunu hatta unutkanlık sebebi olduğunu ifade etti. Araştırma sırasında sekiz saatin üzerinde uyuyan kişilerde uyku öncesindeki bazı durumları hatırlamadığı ortaya çıktı.

Odaklanma sıkıntıları olabilir


“Beş ve dokuz saat uyuyanlarda hata oranı yüzde 5’ti, 10 saat uyuyanlarda oran yüzde 11’e yükseliyor”şeklinde konuşan Garfield, fazla uyuyan kişilerde algı açıklığında sorunlar yaşanabileceğini ve bunun sonucunda odaklanma sıkıntıları olabileceğini aktardı.

Garfield'a göre yetişkin bir bireyin uyku saati 6 ila 8 saat arasında olmalı.

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