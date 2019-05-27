Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk

Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, yardım için düzenlenen maçta altı yıl sonra yeniden futbol oynadı.

Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk - Sayfa 1

Eski futbolcu David Beckham, bir yardım maçı için yeniden sahaya indi. 44 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu’ndaki yardım maçında top koşturdu.

17
Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk - Sayfa 2

Çocukları da eşlik etti: Bağış toplama amacıyla Manchester United ile Bayern Munich arasında oynanan eski oyuncuların maçına David Beckham’ın çocukları da katıldı.

27
Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk - Sayfa 3

16 yaşındaki Romeo ile 7 yaşındaki Harper, maç öncesi sahada babalarının yanında hazır bulundu.

37
Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk - Sayfa 4

Manchester United Vakfı yararına oynanan maçı, David Beckham’ın 20 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ve kız arkadaşı Hana Cross da izledi.

47