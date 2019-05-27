Beckham'dan 6 yıl sonra bir ilk
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, yardım için düzenlenen maçta altı yıl sonra yeniden futbol oynadı.
Eski futbolcu David Beckham, bir yardım maçı için yeniden sahaya indi. 44 yaşındaki İngiliz futbolcu, İngiltere’nin Manchester şehrinde bulunan Old Trafford Stadyumu’ndaki yardım maçında top koşturdu.
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Çocukları da eşlik etti: Bağış toplama amacıyla Manchester United ile Bayern Munich arasında oynanan eski oyuncuların maçına David Beckham’ın çocukları da katıldı.
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16 yaşındaki Romeo ile 7 yaşındaki Harper, maç öncesi sahada babalarının yanında hazır bulundu.
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Manchester United Vakfı yararına oynanan maçı, David Beckham’ın 20 yaşındaki oğlu Brooklyn Beckham ve kız arkadaşı Hana Cross da izledi.
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