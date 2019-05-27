Dünyayı korku sardı! ABD'nin nükleer kapağı sızdırıyor
ABD, Soğuk Savaş döneminde Kuzey Pasifik’te birçok nükleer bombayı test etti. Bu testlerden geriye kalan ve ölümcül radyasyona sahip atıklar ise bir atolde toplanıp üzeri 45 santimlik beton kapakla kapatıldı. İşte o kapak çatladı ve ölüm sızdırıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ‘bir tür tabut’a benzettiği yapının beton kapağında çatlaklar arttıkça sızıntı yapan radyoaktif maddeler, uzmanları ciddi oranda endişelendiriyor.
"Canavarlık"
1946-1958 arasında ABD’nin 67 nükleer bomba denemesi yaptığı adadan Pasifik Okyanusu’na radyoaktif madde sızmasına Marshall Adaları Parlemanto üyesi Jack Ading’in "canavarlık" diyor.
Plütonyum-239 da dahil pek çok "nükleer zehir"
Beton kapağın altında, en tehlikeli radyoaktif elementlerden plütonyum-239 da dahil pek çok "nükleer zehir" bulunduğu belirtiliyor.
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