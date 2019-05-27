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Mehmet Metiner Erdoğan'ın İmamoğlu talimatını unutunca...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Haziran öncesi İmamoğlu için CHP'nin adayı ifadesini kullanın yönünde talimat verdiği iddiası Mehmet Metiner'i canlı yayında zor durumda bıraktı.

Erdoğan'ın AK Partililere "Ekrem İmamoğlu olarak değil ‘CHP adayı' diye seslenin" talimatı verdiği ileri sürülmüştü.

Beyaz TV’de Yedinci Gün programına katılan Metiner, İmamoğlu’ndan bahsederken adını söyledi. İmamoğlu’nun adını söylerken Cumhurbaşkanının yasağını hatırlayan Metiner, “Ekrem İmamoğ... Pardon. CHP adayı” demek zorunda kaldı.

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