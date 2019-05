Feghouli: Avrupa'da kupa istiyorum

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımla birlikte Avrupa'da kupa kaldırmak istediğini söyledi.

Galatasaray üst üste iki şampiyonluk kazanırken her ikisinde de önemli katkıları olan Sofiane Feghouli, starspor’a konuştu.

Geçen sezon ile bu sezonu kıyaslayan, şampiyonluk yolundaki zorlukları anlatan ve kendi performansını da dile getiren Cezayirli star şunları söyledi: “Açıkçası muhteşem bir sezondu. Aslında sezon başında fazla oynamıyordum. Ancak kendimi bırakmadım. Çalıştım, hep çalıştım daha çok çalıştım. Mental olarak da iyiydim. İlk yarı sadece bir gol atabildim ama 2.yarı benim için iyi geçti. Kendimi ikinci yarıya çok iyi hazırladım. Goller geldi. Gollerle birlikte güven de geldi. Mariano, Belhanda ve Fernando ile ne kadar oynarsam o kadar çok birbirimizin ne yapacağını biliyoruz. Yani otomatiğe bağlanabiliyor. Nerede ne yapacağımızı daha iyi bilmeye başladık. Tabi bunları sadece bu arkadaşlarla değil, takım halinde yapmamız önemliydi.

''En güzel goldü galiba''

Hat-trick yaptığım maç oldu. Son düzlükte de baktığınızda ligde Çaykur Rizespor’a ve Başakşehir’e, kupada Akhisar’a karşı kritik birer golüm var. Genel olarak baktığımızda sezonun muhteşem olarak geçtiğini söyleyebiliriz. Bu sadece benim başarım değil, takım arkadaşlarımın da başarısı. Çünkü takım arkadaşlarım olmadan ben bu başarıyı sağlayamazdım. Sonuç alınması gereken bir çok maç vardı. Hangi maçın daha önemli olduğunu söyleyemem tek olarak. Kendi performansıma bakarsam en iyi geçirdiğim sezonlardan biri olduğunu söyleyebilirim. Özellikle şampiyonluk maçında attığım gol hem güzel, hem de çok anlamlı oldu. Daha önce hiç böyle ‘Tsubasa’ golü atmadım. Hani bazen hayal kurarsınız ya. Şampiyonluk maçında atmam çok anlamlı oldu. Galatasaray’a geldiğimden beri attığım en güzel goldü galiba. Eşim ve çocuğum da tribünden izliyordu. Umarım bu anı onlar da unutmazlar. O ambians içinde taraftarların önünde o golü atmam benim için çok anlamlıydı, onların da unutacağını sanmıyorum.

Üst üste ikinci şampiyonluğu kazandık. Bu sezonki şampiyonluğa baktığımızda psikolojik baskılar bizi etkiledi. Bu şampiyonluk çok daha zor oldu.”

''Terim bir futbol dehası''

Fatih Terim’den övgüyle bahseden Feghouli “Maçları çevirmekten üzerine yok. Rakibi iyi analiz ediyor. Daha sahaya çıkmadan uygulayacağı taktiği belirliyor. Mücadelede olumsuz giden bir şeyler olunca hemen devreye giriyor. Risk almaktan asla kaçınmıyor. Mesela Antalya deplasmanında skor 0-0 giderken inanılmaz bir değişiklik yaptı. Donk’u 85.dakikada forvet olarak yedek kulübesinden sahaya sürdü. Donk da iki dakika sonra gol atarak üç puanı getirdi. Terim’in bu yönü bize bir çok maç kazandırdı” ifadesini kullandı.

''Başakşehir’e karşı lider gibi oynadık''

Cezayirli futbolcu, 8 puan geriden geldikten sonra, farkı nasıl kapattıklarını ve şampiyonun belli olacağı Başakşehir maçı öncesindeki düşüncelerini şöyle dile getirdi: “Psikolojik olarak hepimiz için zor bir sezondu. Ben de kendi içimde zor bir sezon geçirdiğimi söyleyebilirim. Maçları teker teker ele almamız gerekiyordu. Her maça daha iyi konsantre olmaya çalıştım. Kendi evimizde yeniyorduk zaten. Başakşehir’i de evimizde yeneceğimizi biliyordum. Lider gibi oynayıp kazandık. Dışarıdaki maçlar önemliydi. Orada da işler iyi gitti.”

''Bu taraftara en iyisi layık''

Çifte kupada aslan payının taraftarda olduğunu belirten Cezayirli yıldız şunları söyledi: “8 puan geriye düşmemize karşın bizden desteklerini esirgemediler. Deplasmanda yenilmemize, berabere kalmamıza rağmen gece geç saatlerde havaalanında bizi karşılayarak gönülden destek verdiler. İşte gerçek taraftar bu.. Onlara iki kupa az bile..”

''Diagne’yi gelecek sezon görün''

Sezon başında yaşanan gol sıkıntısını gidermek için transfer edilen, ancak zaman zaman performansı eleştirilen Diagne’nin şampiyonluğa büyük katkı verdiğini vurgulayan Feghouli, “Gomis takımdan gittekten sonra bir boşluk oluşmuştu.Bazen Belhanda o boşluğu doldurmaya çalıştı. Sonra Diagne geldi. Ancak Diagne Kasımpaşa’da oynadığı gibi oynamıyordu. Çünkü 50 bin taraftar önünde oynamak kolay değil. Baskı hissetti. Bu da futboluna yansıdı. Ayrıca Kasımpaşa’da oynadığı görev ile buradaki görev tanımı da değişmişti. Gelecek sene hazırlıklarımızı yaptıktan sonra daha iyi anlaşacağımızı ve takıma çok daha fazla katkı vereceğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

''Albayrak’ın enerjisi bize pozitif yansıdı''

Abdurrahim Albayrak için de bir parantez açan Feghouli “İnanılmaz biri. Ben dahil bütün futbolcu arkadaşlarımın en küçük problemini çözmek için var gücüyle çalıştı. Futbolcuları motive etmekte üzerine yok. Enerjisi takıma çok olumlu yansıdı. Bazı maçlarda sahaya inmesi, futbolcularla sarmaş dolaş olması çok güzel görüntülerdi” diye konuştu.

''Her zaman Zidane’ı örnek aldım''

Feghouli, genelde sağ ayağını kullanmasına rağmen Bursaspor ile deplasmanda oynanan maçta sol ayağı ile fileleri havalandırınca farklı bir özelliğini daha ortaya koymuştu. Cezayirli star her iki ayağını da kullanmaya çalıştığını belirtirken, “Futbola başladığımda ağabeyim bana hep sağ ayak, sol ayak derdi. Her iki ayağımı da çalıştırırdı. Bizim örnek aldığımız isim olan Zidane da böyle oynuyordu. Ona benzemek istiyordum, bunun üzerine çalıştım. Valencia’da böyle sol ayağımla attığım çok goller olmuştu” dedi.