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Nescafe çekiliş sonuçları 2019 kimlerin adı çıktı kazanan listesi

Nescafe çekiliş sonuçları 2019 kimlerin adı çıktı kazanan listesi

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı büyük ödülleri kazanan talihlilerin isimleri belli oldu. Peki Nescafe çekiliş sonuçlarına göre kimler Mercedes-Benz A200 Style otomatik vites araba ve Samsung Galaxy Note 9 kazandı. İşte Nescafe kura çekiliş sonuçları kazanan isimler.

Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı mı, kimler ödülleri kazandı isimleri kim araştırmaları binerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Nescafe çekilişne katılan isimler 21 Mayıs'ta belli oldu.  Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Mercedes-Benz A200 kazanan 10 kişi, Samsung Galaxy Note 9 kazanan 100 kişi belli oldu. Peki Nescafe kazananların listesi kim?

10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Mercedes-Benz A200  100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9’un verileceği çekiliş 21 Mayıs Salı günü saat 11.00’da yapıldı. İşte detaylar…

KAZANANLARIN TAM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

 Çekilişin ardından kazanan 10 kişi Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil, 100 kişi Samsung Galaxy Note 9 almaya hak kazanacak.  Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da yapıldı. Sonuçlar ise 27 Mayıs’ta duyuruldu. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden tam listeye ulaşabilirsiniz.

NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kazananlar 27.05.2019 tarihinde www.nescafe.com.tr web sitesinde açıklandı. Haberimiz içerisinde bulunan link üzerinden kazananlara ulaşabilirsiniz.

NESCAFE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILDI?

Çekiliş,21.05.2019 tarihinde saat 11.00’da gerçekleştirilecek.

Çekiliş saat 11.00’dan önce U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde yapılacak.

NESCAFE ÇEKİLİŞİNDE NELER VERİLECEK?

10 Kişiye Mercedes-Benz A200 Style 2018 Model Otomatik Vites Otomobil

100 Kişiye Samsung Galaxy Note 9

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