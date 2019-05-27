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Xiaomi'den kadınlara müjde! Hem makyaj aynası hem PowerBank

Xiaomi'den kadınlara müjde! Hem makyaj aynası hem PowerBank

Çin'de Huawei'den sonra en bilindik teknoloji aletleri üreticisi Xiaomi, makyaj aynalı PowerBank cihazını tanıttı.

Xiaomi’nin yan şirketlerinden biri adına piyasaya sürülen powerbank, makyaj aynası olarak da kullanılabiliyor. 85x76x17mm boyutlarındaki son makyaj aynasının bir yanında 2x yakınlaştırmalı ayna, diğer yanında doğal ışığı simüle etmeyi amaçlamayan 12 noktalı LED aydınlatma yer alıyor.

Aynayı verimli bir şekilde kullanabilmek için ışık parlaklığı manuel olarak ayarlanabiliyor.

Bu makyaj aynasının asıl numarası ise gövdesinin altında bulunan 3000mAh’lik batarya. Acil durumlarda kadınlara yardımcı olacağı düşünülen batarya, 5V/1A giriş ve çıkışa sahip.

Kalan güç %10’un altına düştüğünde LED aydınlatmasını otomatik olarak kapatan cihaz, tam şarjla bir saat boyunca makyaj aynasını aydınlatabiliyor.

Fiyatı ne kadar?
Xiaomi, ürünün fiyatını 18 dolar olarak açıkladı.

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