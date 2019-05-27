Restoranlarda enfeksiyon riski! İşte dikkat edilmesi gerekenler

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, sıcak havalarda bulaşıcı hastalıkların daha çok görüldüğünü belirterek, restoranlarda sağlığı tehdit eden hususlara dikkat çekti.

Dülğer, "Temizlenmeyen ve elden ele dolaşan menülerden; kusma ve ishale neden olan bağırsak enfeksiyonları, rota virüs, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara yol açan adenovirüs, hepatit A, hepatit E gibi hastalıklar bulaşabilir" dedi.

Dülğer, yaz aylarında havuz veya deniz sularıyla bulaşan ve hızla yayılan enfeksiyon hastalıklarının yanı sıra yiyecek ve içecekler de sağlığı tehdit ediyor. Bu mevsimde sık sık viral paraziter, bakteriyel enfeksiyon ve toksinlere bağlı ishal vakaları ile karşılaşıldığını da belirtti.

Medical Park Fatih Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Mahmut Dülğer, “Sıcak havalarda bulaşıcı hastalıklar daha çok görülüyor. Özellikle kalp, kronik böbrek hastaları, astım, kronik akciğer hastalar, gebeler, bebekler, bağışıklığı baskılanmış hastalar ve kemoterapi alan hastalar risk altında. Tavuk eti, yumurta, krema, dondurma, içeklere konulan buz, mayonez, yaş pasta ve midye gibi besinleri tüketirken çok dikkatli olmak gerekir” diye konuştu.

Restoranlar sağlığı tehdit ediyor mu?

Restoranlarda sağlığı tehdit eden hususlara dikkat çeken Dr. Mahmut Dülğer şunları söyledi:



"Temizlenmeyen ve elden ele dolaşan menülerden; kusma ve ishale neden olan bağırsak enfeksiyonları (gastroenterit), viral enfeksiyonlardan rota virüs, bronşit ve zatürre gibi enfeksiyonlara yol açan adenovirüs, kusma ve ishale sebep olan nörovirüs, iltihaplı karaciğer hastalığı hepatit A, karaciğer hasarına sebep olan hepatit E, bakteriyel enfeksiyonlardan salmonella, kanlı mukuslu ishal, kramp tarzında karın ağrıları yapan shigella, şiddetli karın ağrısı, sulu ishale yol açabilen E.coli bulaşabilir.

Aynı bez ile tüm yemek masalarının temizlenmesi, tuzluk ve baharat ürünlerinin günlerce beklemesi, personelin üzerine giydiği üniformayı günlerce kullanması, eldiven takıp farklı alanlarda hizmetler sunması ve farklı alanlara dokunması enfeksiyonların yayılmasına zemin hazırlar."