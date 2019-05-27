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Valbuena Fener'i bıraktı imza için Yunanistan'da

Valbuena Fener'i bıraktı imza için Yunanistan'da

Antalyaspor maçıyla birlikte Fenerbahçe'ye veda eden futbolcu Mathieu Valbuena, Olympiakos ile görüşmek üzere Yunanistan'a geldi.

Sarı-lacivertlilerde zor bir sezon geçiren Fransız yıldız Valbuena, geçtiğimiz günlerde yayımladığı veda mesajında Fenerbahçe'ye elveda demişti.

Pire'ye gelen yıldız isim, "Burada olduğum için çok mutluyum. Biraz dinleneceğim ve sonra da Olympiakos ile kalan detayları da konuşacağız" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’da Parapolitic FM’e açıklama yapan Olympiakos Kulübü Başkanı Evangelos Mariniakis, “Zamanı geldiğinde transferi açıklayacağız. Valbuena’nın Olympiakos’a çok faydası olacak. Anlaşma şu anda çok yakın. Listede çok oyuncu var. Olympiakos’un şampiyonluğu ve Avrupa’da yerini alması her şeyden önemlidir” dedi.

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