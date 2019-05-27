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Abdullah Avcı için kritik zirve

Abdullah Avcı için kritik zirve

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Abdullah Avcı için Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşecek.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, teknik direktör Abdullah Avcı için Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bugün bir araya gelecek. 

Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı'yı göreve getirmeyi planlayan Fikret Orman, Göksel Gümüşdağ'dan tecrübeli teknik adam için izin isteyecek.

Abdullah Avcı'yı 3 yıl için göreve getirmeyi düşünen Beşiktaş'ın listesinde Lucescu, Sergen Yalçın, Tayfun Korkut ve Okan Buruk gibi isimler de var.

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