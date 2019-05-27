HABER /  EKONOMİ
ADV Ramazan birlikte güzel
ADV Mayıs Ayına Özel Fırsatları Kaçırmayın

İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başlarında açılacak

İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başlarında açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini açıkladı.

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." ifadelerine yer verdi.

Aşan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar: 

İkinci ayağı fintech'ler olacak

-İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağı fintech'ler olacak. İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz.

Finans teknoparkı kurulacak

-İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız.

Finansal hub

-İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dolar seçimden sonra yükselir mi? Ünlü ekonomistten bomba açıklama
Foto Galeri Dolar seçimden sonra yükselir mi? Ünlü ekonomistten bomba açıklama Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Varank'tan gündem açıklaması: Tek gündemimiz...
Varank'tan gündem açıklaması: Tek gündemimiz...
29 ilde harekete geçildi! Uyuşturucuyu özendiren 56 kişiye gözaltı
29 ilde harekete geçildi! Uyuşturucuyu özendiren 56 kişiye gözaltı
Abdullah Avcı için kritik zirve
Abdullah Avcı için kritik zirve
Nagehan Alçı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu bakın hangi konuda birbirine benzetti!
Nagehan Alçı, Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu bakın hangi konuda birbirine benzetti!
Mehmet Metiner Erdoğan'ın İmamoğlu talimatını unutunca...
Mehmet Metiner Erdoğan'ın İmamoğlu talimatını unutunca...
23 Haziran'da tedbir için avukatlara sandık eğitimi
23 Haziran'da tedbir için avukatlara sandık eğitimi
ÖNCEKİ HABERLER
İzmir Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 1 yaralı
İzmir Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 1 yaralı
Göztepe, son 5 haftada lige tutundu
Göztepe, son 5 haftada lige tutundu
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Valbuena Fener'i bıraktı imza için Yunanistan'da
Valbuena Fener'i bıraktı imza için Yunanistan'da
Nescafe çekiliş sonuçları Mercedes-Benz A200 kazananların isimleri
Nescafe çekiliş sonuçları Mercedes-Benz A200 kazananların isimleri
Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?
Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?
Xiaomi'den kadınlara müjde! Hem makyaj aynası hem PowerBank
Xiaomi'den kadınlara müjde! Hem makyaj aynası hem PowerBank
Aziz Yıldırım Silivri’de
Aziz Yıldırım Silivri’de
Yorumlar