İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başlarında açılacak

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini açıkladı.

İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini, İstanbul Finans Merkezi'ni 2022'nin başlarında açmayı hedeflediklerini ifade eden Aşan, "İstanbul Finans Merkezi için Orta Doğu ve Londra'dan ciddi talep var." ifadelerine yer verdi.

Aşan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

İkinci ayağı fintech'ler olacak

-İstanbul Finans Merkezi'nin ikinci ayağı fintech'ler olacak. İFM'nin çok büyük bir kısmını fintech'ler ile doldurmak istiyoruz.

Finans teknoparkı kurulacak

-İnşallah çok büyük bir finans teknoparkı kuracağız, içini mümkün olduğunca startup'lar ile dolduracağız.

Finansal hub

-İstanbul'u finansal hub haline getirmek istediklerini söyledi.