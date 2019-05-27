Antalya’ya tatile gelen Hollandalı turist 3 gündür kayıp
Antalya'ya tatile gelen Hollanda vatandaşı Kristel Navarro'dan 3 gündür haber alınamıyor. Navarro'nun Hollanda'daki ailesi, sosyal medya üzerinden kızlarını arıyor.
Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki bir otele 20 Mayıs'ta arkadaşıyla birlikte tatile gelen 21 yaşındaki Kristel Navarro, 24 Mayıs'ta otelden ayrıldı.
Arkadaşına Antalya'da kalacağını söyleyen Navarro'nun ailesi, 3 gündür kızlarına ulaşamayınca sosyal medya üzerinden Antalya Yardımlaşma Platformu Temsilcisi Halit Mert'e ulaştı.
Ailenin isteği üzerine Antalya Yardımlaşma Platformu'nda yayımlanan kayıp ilanında, Kristel Navarro'yu görenlerin verilen telefon numarasından aileye ulaşması istendi.
Hollanda'daki ailenin, kısa süre içinde kızlarını aramak için Antalya'ya geleceği öğrenildi.