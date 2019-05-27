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Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Gül ve Davutoğlu yorumu!

Usta gazeteci Ali Bayramoğlu uzun zamandır parti kuracakları iddia edilen Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’yla ilgili önemli değerlendirmeler yaptı. 

Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu’nun parti kuracakları iddiası uzun zamandır konuşuluyor ancak henüz bir adım atılmış değil. Ahmet Davutoğlu’nun manifestosu sonrası Abdullah Gül’den de YSK kararına tepki gelmiş ve iki isim ilk defa açık şekilde rahatsızlıklarını ortaya koymuştu. 

Usta gazeteci Ali Bayramoğlu Gül ve Davutoğlu’nun bu tavırlarını değerlendirdi. Bayramoğlu ''ilk defa Davutoğlu da Gül de AK Parti’nin aleyhine olabilecek bir seçimde ilk kez açık bir pozisyona girdi.  İmamoğlu’nun yanına geçmediler ama Ak Parti’nin karşısına geçtiler'' dedi. İşte Bayramoğlu’nun o açıklamaları: 

Siyasallaşmayla ilgili kokular var

Bugüne kadar daha sessiz ve geride duran Ak Parti siyasetine karşı daha karından konuşan gruplar bunu daha açık bir şekilde deklare ettiler. Ama  bu gruplar henüz siyasallaşmış gruplar değil. Bunlar tek tek aktörler. Siyasallaşma ihtimalleri var. Bununla ilgili kokular var.

Gül ve Davutoğlu bunu ilk defa yaptı

İlk defa Davutoğlu da Gül de AK Parti’nin aleyhine olabilecek bir seçimde ilk kez açık bir pozisyona girdi. 

Ak Parti’nin karşısına geçtiler

İmamoğlu’nun yanına geçmediler ama Ak Parti’nin karşısına geçtiler. Bu ilk defa oluyor. Bu kadar açık bir sözle ifade ediliyor. Burada adalet ve vicdan gibi vurgular çok kuvvetli bir şekilde yapılıyor. Bu cesaretlendirecektir buna hiç şüphe yok. Yeni bir siyasi hareket beklentisiyle de birleşebilir.  

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