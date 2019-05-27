HABER /  SPOR
ADV Ramazan birlikte güzel
ADV Mayıs Ayına Özel Fırsatları Kaçırmayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e bıyık esprisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e bıyık esprisi

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Taha Akgül, Dolmabahçe'deki iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelmişti. Sanatçı ve spor camiasının katıldığı iftar yemeği renkli görüntülere sahne olmuştu.

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog geceye damga vuran anlardan biri oldu.

''Bu bıyık adamı korkutur''
Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Reisimiz bıyıkları beğendi. Artık 2 puan önde başlarsın maçlara, bu bıyık adamı korkutur dedi. Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım. İyi günde kötü günde. Allah sizlere uzun ömürler versin.'' ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bu aşı kanser hastaları için umut oldu
Bu aşı kanser hastaları için umut oldu
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Gül ve Davutoğlu yorumu!
Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Gül ve Davutoğlu yorumu!
Fatih Terim'in sözleşmesinde bomba detay! 5 yıldaki kazancına bakın
Fatih Terim'in sözleşmesinde bomba detay! 5 yıldaki kazancına bakın
Türkiye ile Küba arasında kanser aşısı için işbirliği kararı
Türkiye ile Küba arasında kanser aşısı için işbirliği kararı
İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başlarında açılacak
İstanbul Finans Merkezi 2022'nin başlarında açılacak
ÖNCEKİ HABERLER
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal-sözel bölüm soru cevapları
LGS örnek sorular 2019 LGS çözümlü sayısal-sözel bölüm soru cevapları
Öldü dediler morga kaldırdılar 33 yıldır yaşıyor!
Öldü dediler morga kaldırdılar 33 yıldır yaşıyor!
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar listesi 2019 sıralı tam liste
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar listesi 2019 sıralı tam liste
Antalya’ya tatile gelen Hollandalı turist 3 gündür kayıp
Antalya’ya tatile gelen Hollandalı turist 3 gündür kayıp
Kadir suresi okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri
Kadir suresi okunuşu nasıl Kadir suresi Türkçe anlamı faziletleri
Eşref Kolçak evlilikleri ilk eşi kimdir Eşref Kolçak çocukları
Eşref Kolçak evlilikleri ilk eşi kimdir Eşref Kolçak çocukları
İzmir Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 1 yaralı
İzmir Tire'de sigara fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 1 yaralı
Survivor Hikmet'in korktuğu oldu Acun Ilıcalı kötü haberi resmen duyurdu
Survivor Hikmet'in korktuğu oldu Acun Ilıcalı kötü haberi resmen duyurdu
Yorumlar