Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taha Akgül'e bıyık esprisi

Olimpiyat ve Dünya şampiyonu Taha Akgül, Dolmabahçe'deki iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile arasında geçen diyaloğu anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi akşamı Dolmabahçe Sarayı'nda sanatçı ve sporcular ile iftarda bir araya gelmişti. Sanatçı ve spor camiasının katıldığı iftar yemeği renkli görüntülere sahne olmuştu.

Ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil eden Olimpiyat ve Dünya şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında geçen diyalog geceye damga vuran anlardan biri oldu.

''Bu bıyık adamı korkutur''

Akgül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Reisimiz bıyıkları beğendi. Artık 2 puan önde başlarsın maçlara, bu bıyık adamı korkutur dedi. Her zaman yanındayız Sayın Cumhurbaşkanım. İyi günde kötü günde. Allah sizlere uzun ömürler versin.'' ifadelerini kullandı.



