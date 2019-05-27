Öldü dediler morga kaldırdılar 33 yıldır yaşıyor!

Samsun'da geçirdiği kazada 'öldü' diye morga kaldırdı, 33 yıldır yaşıyor.

Samsun'da meydana gelen garip olay 1987 yılında meydana geldi. Bir firmada bekçilik yapan 4 çocuk babası 64 yaşındaki Saadettin Memu, 33 yıl önce Samsun'un Bafra ile Alaçam ilçesi arasında Anadol kamyonet ile seyir halindeyken önündeki ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptı.

Bu kazada ağır yaralanan Memu, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun'daki başka bir hastaneye sevk edildi. Samsun'daki hastanede müdahale edilen Saadettin Memu, öldüğü zannedilerek hastanenin morguna kaldırıldı.

Hastaneye gelen ağabey Sebahattin Memu, öldüğünü ve morga konulduğunu öğrendiği kardeşine son bir kez bakmak isteyince yaşadığını fark ederek hemen doktorlara haber verdi. Yeniden acil servise alınarak müdahale edilen Saadettin Memu, 33 yıldır hayatta. Ağabeyinin dikkati sayesinde ölümden döndüğünü anlatan Saadettin Memu, "Anadol kamyonetle seyir ederken ağaç yüklü at arabasına arkadan çarptım. Kaldırıldığım hastanede bana müdahale yapıldıktan sonra öldü diye morga koymuşlar. Cesetlerin konulduğu yer dolap şeklinde, kapalı yermiş. Ağabeyim kazayı duyunca hastaneye koşmuş. Öldüğümü öğrenip morga inince son kez beni görmek istemiş. Morgcu dolaptan beni çıkartınca ağabeyim Sebahattin yaşadığımı fark etmiş. Bu kazada sol gözümü tamamen kaybettim. Ancak 33 yıldır yaşıyorum ve tamamen sağlıklıyım" diyerek yaşadığı olayı anlattı.