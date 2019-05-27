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İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan kritik açıklama! Kesin liste açıklandı

İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan kritik açıklama! Kesin liste açıklandı

İSTANBUL İl Seçim Kurulu'ndan 23 Haziran'da tekrarlanacak olan seçime ilişkin son dakika haberi geldi. YSK seçimde yarışacak kesin aday listesini açıkladı.

İstanbul İl Seçim Kurulu, daha önce ilan edilen takvim uyarınca kesin aday listesini açıkladı. Listede, 4 parti ile 17 bağımsız aday bulunuyor.

4 partinin adayı şöyle
AK Partili Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım,
CHP'li Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu,
Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar
Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel 

23 Haziran'da  AK Parti, CHP, Saadet Partisi ve Vatan Partisi'nin yanı sıra 17 bağımsız aday yarışacak.

Bu isimlerin yer aldığı oy pusulalarının basımına da başlandı. Yeni seçmen bilgi kağıtlarının dökümü ve dağıtılması da bugün itibarıyla start aldı.

AK Parti'nin başvurusu ile YSK, 31 Mart seçimlerinin iptal ve 23 Haziran'da tekrarlanması kararı almıştı. Bu karar sonrası İBB Başkanı seçilerek göreve başlayan Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası iptal edilmişti.

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