Van'ın Erciş'te kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'ten cansız bedeni bulundu
Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.
Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.
Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.