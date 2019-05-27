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Van'ın Erciş'te kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'ten cansız bedeni bulundu

Van'ın Erciş'te kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'ten cansız bedeni bulundu

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

Van'ın Erciş ilçesi'ne 45 kilometre uzaklıktaki Morgedik baraj gölünde kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma ekipleri Evin' in cesedini kaybolduğu yerin yaklaşık 100 metre ilerisinde buldu.

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