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Huawei P30 Lite Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Huawei P30 Lite Türkiye'de satışta! İşte fiyatı ve özellikleri

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Huawei P30 ve P30 Pro’nun yakaladığı başarının ardından P30 Lite de Türkiye'de satışa çıktı.

Şu sıralar ABD ile ipleri kopma noktasında olan Çinli teknoloji devi Huawei, 48 megapiksel, üçlü kamera donanımı ve yapay zeka desteğine sahip olan P30 lite modelini Türkiye'de satışa sundu.

Model, 3 bin 499 Türk Lirası tavsiye edilen satış fiyatı ve üç farklı renk seçeneği ile tüketicilerin beğenisine sunuldu. 

Fiyat segmentindeki en yüksek depolama alanını sunan model, 128 GB hafızası ile de kullanıcıların kaydedilen hiçbir görüntüyü silmek zorunda kalmadan telefonlarını güvenle ve yüksek performans ile kullanabilmelerine imkan veriyor. 4 GB RAM’e sahip P30 lite, aynı anda iki uygulamayı birden ekranda aktif olarak çalıştırabilecek donanım gücü sunuyor. 

Huawei P30 lite, 48 megapiksellik f/1.8 kamera, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik kameralardan oluşan üçlü kamera donanımı ve yapay zeka destekli 24 megapiksel f/2.0 selfie kamerası ile tüm görüntüleme ve fotoğraf ihtiyaçlarını karşılıyor.

6,15 inçlik FHD+ ekran
P30 lite’ın 6,15 inçlik 2312 x 1080 piksel çözünürlükteki FHD+ ekranı, çekilen fotoğraf ve videoların en iyi şekilde görüntülenmesini sağlıyor.
Kenarları kıvrımlı 3D arka panel ve içeriğin engellenmeden görüntülenmesini sağlayan Dewdrop ön kamera tasarımı işlevselliği artırıyor.


Sekiz çekirdekli Kirin 710 işlemcisinden gücünü alan P30 lite’ın 3340 mAh pili ile uzun kullanım süresi de kullanıcılara sunuluyor.
9 volt ve 2 amperlik 18 W/h güç sağlayan C tipi USB uyumlu Quick Charge adaptörü ile P30 lite, çok kısa sürelerde şarj edilebiliyor.
Tüm bu bileşenler ise 7,4 milimetre kalınlığındaki telefon gövdesinde bulunuyor.
Huawei P30 lite’ın boyu 152,9 milimetreyken, eni ise 72,7 milimetre. 

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