HABER /  GÜNCEL
ADV Ramazan birlikte güzel
ADV Mayıs Ayına Özel Fırsatları Kaçırmayın

65 yaş maaşı ödemeleri Ramazan bayramı öncesi yatar mı?

65 yaş maaşı ödemeleri Ramazan bayramı öncesi yatar mı?

Ramazan bayramı öncesi milyonlarca emekliye 1000 liralık bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak. Peki bayram ikramiyesi ödemesi 65 yaş maaşı yani yaşlılık maaşı alan vatandaşlara da ödenecek mi, bu konuda resmi bir açıklama geldi mi?

Ramazan bayramına sayılı günler kala milyonlarca emekliyi bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bayram ikramiyeleri ramazan bayramından önce mayıs ayında ödenecek. Peki bayram ikramiyeleri 2022 maaşı ödenenlere de verilecek mi? Geçtiğimiz yıl ilk kez verilen bayram ikramiyeleri 2022 maaşı verilen vatandaşlara ve 65 yaş maaşı alanlara ödenmemişti. Bu sene de aynı uygulamanın olması bekleniyor. 

Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemeler büyük ihtimalle 27-31 Mayıs arasında yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

Yeni emekliler de ikramiye alacak: Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Aziz Yıldırım'dan FBTV'ye sitem: Doğum günümü bile kutlamadı
Aziz Yıldırım'dan FBTV'ye sitem: Doğum günümü bile kutlamadı
Van'ın Erciş'te kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'ten cansız bedeni bulundu
Van'ın Erciş'te kaybolan 7 yaşındaki Evin Çiçek'ten cansız bedeni bulundu
Ekrem İmamoğlu Saadet Partisinin oylarını olabilecek mi?
Ekrem İmamoğlu Saadet Partisinin oylarını olabilecek mi?
İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan kritik açıklama! Kesin liste açıklandı
İstanbul İl Seçim Kurulu'ndan kritik açıklama! Kesin liste açıklandı
Bu aşı kanser hastaları için umut oldu
Bu aşı kanser hastaları için umut oldu
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
Ramazan ayının aranılan tatlısı: Cennet çamuru
ÖNCEKİ HABERLER
Uzmanından Ramazan Bayramı için misafirlik uyarısı
Uzmanından Ramazan Bayramı için misafirlik uyarısı
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
2022 maaşı alanlara bayram ikramiyesi verilecek mi?
Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?
Enes Batur'un eşi Damla Aslanalp kimdir kaç yaşında?
Reflü nedir Ramazan'da reflüyü azaltmak için yapmanız gerekenler
Reflü nedir Ramazan'da reflüyü azaltmak için yapmanız gerekenler
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar listesi 2019 sıralı tam liste
Nescafe çekiliş sonuçları kazananlar listesi 2019 sıralı tam liste
Damla Aslanalp kaç yaşında Enes Batur'un eşi kimdir her şey oyun mu?
Damla Aslanalp kaç yaşında Enes Batur'un eşi kimdir her şey oyun mu?
Doğuş Balbay 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Doğuş Balbay 2 yıl daha Anadolu Efes'te
Bartu Küçükçağlayan kaç yaşında sevgilisi Merve Özgüle kimdir mesleği
Bartu Küçükçağlayan kaç yaşında sevgilisi Merve Özgüle kimdir mesleği
Yorumlar