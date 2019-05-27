MAK Araştırma son anketi açıkladı! İstanbul'da kim önde

Konsensus Araştırma Şirketi Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'nun seçim yarışında başa baş gittiğini açıklamış, Optimar ise İmamoğlu'nun yüzde 52, Binali Yıldırım'ın yüzde 48 olduğunu açıklamıştı. Bugün MAK Araştırma şirketi 11 bin kişiyle yapılan anket sonucunu açıkladı.