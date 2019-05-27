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Fenerbahçe'den Max Kruse'ye teklif

Fenerbahçe'den Max Kruse'ye teklif

Fenerbahçe daha önce iki kez görüştüğü Max Kruse’ye 2+1 yıllık teklifte bulundu.

Ligi altıncı sırada bitirdikten sonra gözünü transfer çeviren Fenerbahçe, Bundesliga takımlarından Werder Bremen'den ayrıldığını açıklayan Max Kruse'yi kadrosuna katmaya çok yakın.

2+1 yıllık teklif
Fenerbahçe daha önce iki kez görüştüğü Max Kruse’ye resmi teklifi bugün yaptı. Alman golcüye önerilen sözleşme 2+1 yıl. Max Kruse ile Damien Comolli, son görüşmeyi Alman futbolcunun Bremen’deki evinde yaptı.


Tek talibi Fenerbahçe değil
31 yaşındaki forvetle ülkesi Almanya’nın yanı sıra İngiltere’den kulüplerinde ilgilendiği ancak henüz başka bir teklif almadığı öğrenildi. Fenerbahçe, başka talip çıkmadan işi bitirmek istiyor.

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