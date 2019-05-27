Fenerbahçe taarruza geçti! 3 golcünün ikisinden müjde
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan 3 golcünün ikisinden müjdeli haber gelirken diğer isim ise sarı-lacivertli kulüpten zaman istedi.
Fenerbahçe'yi küme düşmekten kurtaran ve ligi 6.sırada tamamlayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin listesinde 3 golcü var.
Veda mesajı yayınladı: Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli’de, sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı.
İtalyan golcünün bonservisi elinde: Balotelli artık resmen boşa çıktı. Fenerbahçe ile 28 yaşındaki oyuncu arasındaki pazarlıkların sıklaşması bekleniyor.
Vedat Muriç imzaya hazır: Süper Lig, dün oynanan maçlarla sona erdi. Fenerbahçe de, Vedat Muriç’e imza attırmak için resmen harekete geçti. Başkan Ali Koç’un, Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile bizzet görüşerek Kosovalı yıldızı istemesi bekleniyor. Muriç ise sarı-lacivertlilere imza atmaya hazır.