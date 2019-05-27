Fenerbahçe taarruza geçti! 3 golcünün ikisinden müjde

Veda mesajı yayınladı: Damien Comolli’nin geçtiğimiz hafta Fransa’da görüştüğü Mario Balotelli’de, sarı-lacivertlileri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı. İtalyan yıldız, “Hedeflerimize ulaşamasak bile burada geçirdiğim harika 5 ay için herkese teşekkür ederim” diyerek Marsilya’dan ayrıldığını açıkladı.