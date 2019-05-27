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Ümit Karan'a Türkiye'den teklif

Ümit Karan'a Türkiye'den teklif

Kuzey Makedonya 1. Ligi ekiplerinden FC Shkupi'nin teknik direktörü Ümit Karan, Türkiye'de ligin sona ermesiyle teknik direktörlük için kendisine teklifler geldiğini belirterek, "Teklifler var, evet. Kendi ülkemde de başarılı olacağımı biliyorum. Değerlendireceğim." dedi.

Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonu 48 puanla dördüncü sırada tamamladıklarını ve hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde başarı elde etmek olduğunu söyledi.

Takımının başarısından dolayı mutluluk duyduğunu dile getiren Karan, "Dünya beşten büyüktür. Bunu teknik direktörü olarak geldiğim FC Shkupi takımında ispatlamış olduk. Eğer bir şeyleri başarmak istiyorsanız tek gayeniz o hedefe kilitlenmek olacaktır. Düşme potasından gelip Avrupa kupalarına katılıyoruz. Şimdi sıra orada tarih yazmak. Ölümün dışında her şeye çare var." diye konuştu.

Ümit Karan, takım ruhunu oluşturabilmenin bir formülünün olduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Önce takımın her parçası gülmeyi, gülümsemeyi bilecek. Sonra da tek vücut olmayı çözmek lazım. Sağ ayağınız başka bir yere, sol ayağınız başka bir yere gitmeye çalışmayacak. Birlikte hareket etmeyi öğreneceğiz. Gülümsemek, hayal kurabilmek demektir. Hayal kuruyorsanız başarırsınız. Umutsuzluğa düştüğünüz an topu taca atın zaten. Gerek yok koşmaya. Biz öyle yaptık. Karşımızdaki rakibi küçümsemeden, araştırarak, izleyerek ilerledik. Nerede ne açık var baktık, analiz ettik. Sonucu da güzel oldu. UEFA'da da başarı elde edeceğimize inanıyorum. En azından yine bir hayalin peşinden koşacağız. Sonucu her ne olursa olsun inanarak top oynayacağız." 

"Teklifler var"

Türkiye'de ligin sona ermesiyle teknik direktörlük için kendisine tekliflerin geldiğini aktaran Karan, şunları kaydetti:

"İsim vermek şimdilik doğru değil. Bir takımın başındayım ve önümüzde maçlarımız var. Teklifler var, evet. Kendi ülkemde de başarılı olacağımı biliyorum. Değerlendireceğim."

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