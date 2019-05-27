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Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe'den Edin Dzeko bombası

Fenerbahçe'den golcü atağı. Roma'nın dünyaca ünlü forveti Edin Dzeko İstanbul'a geliyor.

Spor Toto Süper Lig'de kabus gibi bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe, İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Boşnak golcü Edin Dzeko'yu transfer etmek istiyor.

Ali Koç'la özel görüşecek
Menajer Mirsad Türkcan tarafından İstanbul'a getirilecek olan Edin Dzeko, başkan Ali Koç ile akşam saatlerinde özel bir görüşme yapacak.

Edin Dzeko, kimdir?
2007 yılında Teplice'den Wolfsburg'a transfer olan Dzeko, Almanya'da fırtınalar estirdi. 2011'de Premier Lig devi Manchester City, Boşnak oyuncuyu 37 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. Dzeko, 2015-2016 sezonu başında Roma'ya kiralandı. İtalyan ekibi, sezon sonunda oyuncunu bonservisini 11 milyon euro karşılığında aldı.


1 yıl daha kontratı var
Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından nihai kararını vermesi beklenen Boşnak golcü Edin Dzeko'nun Roma ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bilindiği gibi Edin Dzeko, milli futbolcu Cengiz Ünder'le aynı takımda top koşturuyor.


Edin Dzeko'nun performans verileri
Manchester City - 189 maç 72 gol 39 asist
Roma - 179 maç 87 gol 38 asist
Wolfsburg - 142 maç 85 gol 35 asist
Teplice - 45 maç 16 gol 1 asist

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