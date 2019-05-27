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Tükiye o ülkeden yarım milyon turist bekliyor

Tükiye o ülkeden yarım milyon turist bekliyor

Turizmin başkenti Antalya'da turizm sektörü temsilcilerini bir araya getiren Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı'nda Türkiye için 5 yıl içinde yarım milyon Macar turist hedefi konuldu.

Macaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesi turizm sektörüne de yansıyor. Antalya'nın ev sahipliğini yaptığı Macaristan ile Türkiye arasındaki 8. Turizm Karma Komisyon Toplantısı ile Macaristan Seyahat Acenteleri Birliğinin 45. Toplantısı, iki ülkenin turizm sektörü temsilcilerini bir araya getirdi.

Toplantılarda iki ülkenin turizm potansiyelleri değerlendirilerek, mevcut rakamların yeterli olmadığı, ülkeler arasındaki ziyaretçi sayısının daha da artırılması gerektiği yönünde bir bildiri yayımlandı.

Yarım milyon turist beklentisi

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Macaristan'ın Türkiye için önemli kaynak pazarlardan birisi olduğunu söyledi. 

İki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağların son derece kuvvetli olduğuna işaret eden Ayık, iki ülke insanlarının da birbirlerine hiçbir şekilde ön yargısı bulunmadığını aktardı. 

"Farklı şehirlere uçak seferleri konmalı"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Üyesi M. Nezih Hacıalioğlu da Macaristan'ın Orta Avrupa'nın en büyük pazarlarından biri olduğunu vurguladı. Macaristan'dan gelen turist sayısının beklentinin altında olduğunu aktaran Hacıalioğlu, bu pazardan 200-250 bin civarında turist beklediklerini kaydetti. 

Antalya'da gerçekleştirilen toplantının verimli geçtiğini belirten Hacıalioğlu, "Önümüzdeki tarihlerde Macar turist sayısında önemli ölçüde artış yaşayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu. 

Tarifeli uçak seferlerinin sadece İstanbul ve Budapeşte arasında yapıldığını dile getiren Hacıalioğlu, seferlerin farklı şehirleri kapsadığı takdirde turist sayısının daha da artacağına işaret etti. 

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