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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma 2 ölü, 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı çatışma 2 ölü, 2 yaralı

DİYARBAKIR Hazro'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

Büyük kavga

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü. Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 kişi yaşamını yitirdi

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlem aldı.

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