Taksi fiyatlarına zamlar kapıda

Haziran ayının sonunda taksi fiyatlarına yüzde 30 zam gelmesi bekleniyor.

Taksicileri sevindirecek, vatandaşı üzecek haber geldi; taksi ücretleri zamlanıyor.

Geçtiğimiz günlerde, taksiciler için ÖTV indirimlerinin uzatılacağı ve UBER'e taviz verilmeyeceği açıklanmıştı.

Taksilerde Haziran 2019’a kadar geçerli olan ÖTV indiriminin uzatılması için çalışmalar başlatıldı.

ÖTV ve zam desteği gerçekleşmesi halinde 17 bin 395 taksi, yaklaşık 50 bin şoförle hizmet verecek.

Yeni fiyatlar

Zam geldiğinde taksimetre açılış fiyatı 4 liradan 6 liraya, indi bindi ücreti de 10 liradan 15 liraya çıkacak.

21 aydır fiyatlar aynı

Pompa fiyatlarına fazlasıyla zam geldiğini savunan taksiciler, 21 aydır taksi ücretlerine zam gelmediğinden şikayetçi.