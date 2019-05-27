30 Mayıs'ta kapanıyor YouTube kullananlara kötü haber

Popüler video paylaşma sitesi YouTube, YouTube Gaming uygulamasının 30 Mayıs’ta kapatılacağını duyurdu.

Bildiğiniz üzere Google, 2018'de YouTube Gaming uygulamasının Mayıs 2019’da kapatılacağını söylemişti. Uygulamaya verdiği desteği 30 Mayıs’ta sonlandıracağını ifade eden şirket, YouTube Gaming’in popülaritesinin tamamını ana uygulamaya aktarmak amacına girdi.

Bütüncül bir hizmet vermek amacıyla platforma Müzik, Oyunlar, Haberler ve Filmler kategorilerini ekleyen YouTube, kullanıcıların ilgi alanlarına yönelik daha fazla içerik keşfetmelerini sağlıyor.

Bilhassa YouTube çatısı altında zengin bir oyun ekosistemi yaratmak isteyen şirket, sevdiğiniz oyunlara dayanan içeriklerin yanı sıra, popüler yayıncıların en güncel videolarından canlı yayınlarına kadar geniş bir kolaj sunuyor.

YouTube üzerinden erişilebilecek

Eğer YouTube Gaming kullanıcısıysanız, uygulamayla vedalaşmak için 3 gününüz var. Zira 30 Mayıs’tan itibaren hizmete yalnızca YouTube platformu üzerinden erişebileceksiniz.

2 Milyar kullanıcı

Ayrıca yeni kullanıcı verilerini paylaşan YouTube, platformun aylık 2 milyar kullanıcıya ulaştığını açıklamıştı.

2018'e göre 200 milyon kullanıcı daha kazanan video paylaşım devi, YouTube kullanımının ise aylık 250 milyon saate ulaştığını söylemişti.