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İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ünlü uyuşturucu karteli Escobar çıktı

Anadolu Ajansı
İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda ünlü uyuşturucu karteli Escobar çıktı

İSTANBUL'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir paket kokainin yanında ünlü Kolombiyalı uyuşturucu karteli Pablo Escobar'ın fotoğrafı bulundu.

Operasyonlarda 1 milyon 800 bin uyuşturucu hap, 30 kilo kokain, 12 kilo afyon sakızı ve uzun namlulu tüfek bulunduğunu duyuran İstanbul polisi operasyonun, 24 Mayıs’ta Küçükçekmece’de bir adrese ve bir araca düzenlendiğini açıkladı.

Gizli bölme

Polisin verdiği operasyon görüntülerinde şüphelilerin kullandığı aracı çalıştırdıktan sonra arka cam rezistans düğmesi ile çocuk kilidi düğmesine basıldığında, yolcu hava yastığı kapağının açıldığı ve içinde uyuşturucu hap bulunduğu görüldü.

Yöresel kıyafette afyon

Polis 26 Mayıs’ta Bakırköy’de bir kargo şirketine düzenledikleri operasyonda da İran’ın yöresel kıyafetlerine emdirilmiş 12 kilogram afyon sakızı ele geçirdi. Operasyonda İranlı 3 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.S. (40) ve A.G. (33) ile İranlı R.H.E (21), S.B (33) ve B.T (37) tutuklandı.

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