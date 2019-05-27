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Öğrencisini istismar eden öğretmene verilen ceza belli oldu

Öğrencisini istismar eden öğretmene verilen ceza belli oldu

Adana'da 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan sınıf öğretmeni 45 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Adana'da bir sınıf öğretmeni, 3 kız öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezası aldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya önceki celse tahliye edilen sanık sınıf öğretmeni M.T.ile taraf avukatları katıldı.

İki öğrencisine taciz

Esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, sanığın iki öğrencisine yönelik cinsel istismar suçundan cezalandırılarak tutuklanmasını talep etti.

Sanık M.T. ise hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, M.T.'yi iki kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 45 yıl hapis cezasına mahkum ederek tutuklanmasına karar verdi.

Diğerinden beraat etti

Sanık, diğer kız öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat etti.

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