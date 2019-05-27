Kemal Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı övmüştü Ak Partili başkan yardımcısı kovuldu

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün için Konya Karatay Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesabından övgü dolu içerik paylaşan belediye başkan yardımcısı kovuldu.

Konya’nın AK Partili Karatay Belediyesi’nin sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu’na yumruk atan Osman Sarıgün'ü öven bir paylaşım yapılmıştı.

Yeni Başkan harekete geçti

Sayfada 36 dakika kalan ve ardından silinen paylaşım ile ilgili Karatay Belediyesinin AK Partili yeni başkanı Hasan Kılca harekete geçti.

Önce yetkisi elinden alındı sonra kovuldu

Yeni Başkan Kılca’nın talimatıyla, paylaşımı yapan Baran'ın elinden sosyal medya yetkisi alındı. Daha sonra da Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran’ın görevine son verildi.

Baran uzun yıllardır belediyede başkan yardımcısı olarak görev yapıyordu.