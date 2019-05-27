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Japonya teklif etti Trump olumlu baktı Türkiye'ye yarayacak

Japonya teklif etti Trump olumlu baktı Türkiye'ye yarayacak

ABD ile İran arasında yaşanan nükleer krizde sıcak bir gelişme yaşandı... Japonya'da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Trump'a Japonya Başbakanı Şinzo Abe, İran ile arabuluculuk teklif etti. Trump, bu teklife sıcak bakarken, Tahran ile Washington arasındaki olası bir yumuşama en çok Türkiye'ye olumlu yansıyacak.

ABD ile İran arasında son aylarda yaşanan krizde yapıcı adımlar atılıyor… 2015 yılında İran ile P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmadan ABD Başkanı Donald Trump’ın çıkması sonrasında Üçüncü Dünya Savaşı’nın tamtamları duyulmuştu. Öyle ki ABD, İran’a ambargo uygulamaya tekrar başlamış ve bunun üzerine de İran nükleer silah üretimi için kilit önemi olan zenginleştirilmiş uranyum üretimine devam edeceğini açıklamıştı.

Petrol ticareti durmak üzere

Trump’ın ve Ruhani’nin kurmayları peş peşe tehditkar açıklamalarda bulunurken, bu durum Türkiye’yi de bir hayli etkiledi. Zira ABD’nin İran’a uyguladığı ambargo dolayısıyla komşu ülke İran ile ticaret durma noktasına gelmiş, petrol ticareti durmuştu. Fakat Türkiye’yi de etkileyen bu iki ülke arasındaki gerilimde hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Gelecek ay Tahran'a gidecek

Japonya’da resmi temaslarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Japon Başbakan Şinzo Abe ile bir araya geldi. Abe, Trump’a İran ile arabuluculuk yapmayı önerdi. ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin Tahran ile yakın ilişkilerinden dolayı ABD ile İran arasında arabuluculuk yapma teklifini desteklediğini söyledi. Trump dört günlük bir ziyaret için Japonya’da bulunuyor.

Abe Tahran'a gidecek

Abe, gelecek ay ise İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek üzere Tahran’a gidecek. İran, ABD yönetimi ile görüşme konusuna ilgi göstermediğini ifade ediyor. ABD, nükleer programı nedeniyle İran’a yaptırım uyguluyor.

ABD bu ay başında İran’a “net ve kesin” bir mesaj vermek için Orta Doğu’ya bir uçak gemisi göndermişti, bölgeye ayrıca 1500 asker gönderileceği açıklanmıştı. İran ile doğrudan müzakere için arabuluculuk teklifi konusunda Trump “Başbakanın ve Japonya’nın İran ile iyi ilişkileri olduğunu biliyorum, ne olacağını göreceğiz” diye konuştu.

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