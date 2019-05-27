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Vakıfbank'ın yeni başkanı Abdülkadir Aksu oldu

Vakıfbank'ın yeni başkanı Abdülkadir Aksu oldu

Türkiye'nin önemli bankalarından Vakıfbank'ın bugün gerçekleştirilen genel kurul toplantısında önemli yer değişiklikleri yaşandı. Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Aksu oldu.

Aksu, 1973'te başladığı kaymakamlık hayatında hızla yükselen Aksu, 1980'lerden bugüne de Türkiye Cumhuriyeti'nde önemli görevlerde bulunmuş ve AK Parti'nin kurduğu 59. Hükümet'te İçişleri Bakanı olarak görev yapmıştı.

Mevlüt Uysal Yönetim kurulu üyesi 

Vakıfbank'ta Bilgi İşlemden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Abdi Serdar Üstünsalih Genel Müdür olurken; eski İBB Başkanı Mevlüt Uysal ve eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut da yönetim kurulu üyesi oldu.

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