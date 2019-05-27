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Oğuz Haksever Erdoğan için ne dedi? Yassıada videosu şok etti

NTV'nin deneyimli spikerlerinden Oğuz Haksever 13.30'daki haber bülteni sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yassıada sözleri ile gündeme oturdu. Reji sesi açık bırakınca Oğuz Haksever'in Erdoğan hakkındaki şok sözleri yayına girdi.

NTV öğle bülteninde Erdoğan’ın Yassıada ziyareti ile oradaki açıklamalarının ekrana geldiği sırada, sunucu Oğuz Haksever sesinin açık olduğunun farkına varmayınca olanlar oldu. 

Canına okumuşsun
VTR'de Erdoğan 'Yassıada demiyorum, yaslı ada diyorum" dediği sırada Oğuz Haksever şoke eden bir yorumda bulundu. Ünlü sunucu Erdoğan'ın sözü üzerine “Neresi yaslı ada be. Canına okumuşsun…” deyiverdi. 

Yaka mikrofonunun açık kaldığının farkında olmayan Oğuz Haksever, canlı yayın kazası ile unutulmazlar arasına girdi. Haksever'in videosu twitterda en çok paylaşılanlar arasına girdi.

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