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CHP Adayı'nın izin vermediği kitap fuarına İstanbullular akın ediyor

CHP Adayı'nın izin vermediği kitap fuarına İstanbullular akın ediyor

CHP adayının izin vermediği ancak yeniden seçim kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde Sultanahmet Meydanı’nda açılan Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

38 yıldır aralıksız devam eden fuarda bu yıl 200’e yakın yayınevi ve 100 bin ayrı başlıkta kitap bulunuyor. Fuar 31 Mayıs’a kadar devam ediyor.

CHP adayının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde güvenlik gerekçesiyle izin vermediği Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, İstanbullulardan yoğun ilgi görüyor. YSK’nın yeniden seçim kararı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi hızlı bir karar alarak Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’nın açılmasını sağladı.

Türkiye Diyanet Vakfı ile İBB iştiraklerinden Kültür AŞ’nin iş birliğinde Sultanahmet Meydanı’nda “Ramazan Kitapla Buluşuyor” sloganıyla düzenlenen 38. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı da İstanbulluların uğrak noktası oldu. Binlerce İstanbullu fuar alanını ziyaret ederek dünyaca ünlü yazarların kitaplarını ve Türkiye’de basımı gerçekleşen kitapları uygun fiyata alma imkânı buluyor. Fuarda 200’e yakın yayınevinin standı bulunuyor.

Geniş okuyucu profiline hitap eden birçok yayınevinin katılacağı fuarda edebiyat, tarih, kültür, medeniyet, felsefe ve din alanında yaklaşık 100 bin ayrı başlıkta kitap yer alıyor. Fuarda ayrıca T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ, Türkiye Diyanet Vakfı, İSAM ve DÖSİM (Kültür ve Turizm Bakanlığı) Yayınları da bulunuyor.

1 Haziran’a kadar devam eden fuar saat 11.00 ile 24.00 saatleri arasında kitapseverleri ağırlıyor. Fuar esnasında imza günleri ve söyleşiler de yapılıyor.

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