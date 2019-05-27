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Ekrem İmamoğlu'ndan çok çarpıcı 27 Mayıs sözleri!

Ekrem İmamoğlu'ndan çok çarpıcı 27 Mayıs sözleri!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı Ekrem İmamoğlu 27 Mayıs darbesinin yıl dönümünde İdam edilen Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı.

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilişlerinin 58'inci yılında anılıyor.

"Eninde sonunda tarih önünde yargılanır"

Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Halkın iradesini yok sayan hiçbir müdahale kabul edilemez ve eninde sonunda tarih önünde yargılanır. Aslolan seçimle gelenin seçimle gitmesidir. #27Mayıs darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun ilgili paylaşımı şöyle:

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