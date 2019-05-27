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Üvey baba suçunu itiraf etti! 3 yaşındaki oğlunu bakın nasıl öldürmüş

Üvey baba suçunu itiraf etti! 3 yaşındaki oğlunu bakın nasıl öldürmüş

İzmir'de 3 yaşındaki üvey oğlunu darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan üvey baba suçunu itiraf etti.

İzmir'de vücudunda morluklar bulunan 3 yaşındaki çocuğun ölümüne ilişkin üvey baba gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak ilçesi Tepecik semtinde yaşayan ve işsiz olduğu öğrenilen Bilal T., kıskançlık meselesi yüzünden eşi Ayşe T. ile tartıştı. Bu esnada Bilal T, Ayşe T.'nin önceki evliliğinden 3 yaşındaki oğlu Abdülkadir Doğan'ı ağladığı için darbetti. 

Müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Anne ise yardım için kayınvalidesinin evine gitti. Kayınvalidesi ile eve gelen Ayşe T., oğlunu hareketsiz halde buldu. 112 Acil Servis ekibince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdülkadir Doğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alındı
Yüzü ve vücudunda morluklar olan 3 yaşındaki çocuğun ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi. Annenin anlatımları üzerine Bilal T., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. 

Suçunu itiraf etti
Bilal T.'nin polise verdiği ilk ifadede, çocuğa motosiklet çarptığını söylediği öğrenildi. Küçük çocuğun İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinde kaza bulgusuna rastlanılmayınca şüpheli üvey baba suçunu itiraf etti.

Toprağa verildi
Bu arada minik Abdülkadir için Basmane Çorakkapı Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Yakınları, Abdülkadir Doğan'ın tabutu önünde uzun süre gözyaşı döktü. Öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ve helallik alınmasının ardından cenaze, Uzundere TOKİ Mezarlığı'na defnedildi.

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