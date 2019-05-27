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Medipol Başakşehir’den Abdullah Avcı açıklaması

İhlas Haber Ajansı
Medipol Başakşehir’den Abdullah Avcı açıklaması

Medipol Başakşehir, adı Beşiktaş ile anılan teknik direktörleri Abdullah Avcı hakkında bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Süper Lig’de 2018-2019 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Başakşehir’de Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın, Beşiktaş’ta Şenol Güneş’ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna geçeceği iddialarına turuncu-lacivertli kulüpten yalanlama geldi. 

Medipol Başakşehir, konu hakkında resmi siteden şu açıklamayı yaptı: 
“Son günlerde yazılı ve görsel basın kuruluşlarında çıkan transfer haberleriyle ilgili açıklamamızdır: 

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kurulduğu günden bu yana olduğu gibi 2019-2020 sezonunda da Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda mevcut kadromuzu korumanın yanı sıra takımımızı daha da güçlendirecek takviyeler yapılması planlanmaktadır. Aziz Behich transferi bu planlamanın ilk aşamasıdır ve takımımızı güçlendirme çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 

Ancak üzülerek görüyoruz ki her gün gazetelerde ve televizyonlarda teknik direktörümüz Abdullah Avcı ve futbolcularımızın farklı kulüplere transfer olacağı iddia edilmektedir. Medyada sıkça yer alan bu haberler tamamen gerçek dışıdır. Kulübümüze yurt içinden herhangi bir resmi teklif gelmemiştir. 

Basında çıkan asılsız haberlerle kamuoyuna yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Kulübümüzün resmi yayın organlarından herhangi bir açıklama olmadığı sürece transferlerle ilgili çıkan haberlere lütfen itibar etmeyiniz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

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