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Sinan Oğan ile Cemile Bayraktar kavga etti! Her satırı olay twitler

Sinan Oğan ile Cemile Bayraktar kavga etti! Her satırı olay twitler

MHP'den ihraç edilen ülkücü Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden gazeteci Cemile Bayraktar ile atıştı. Mevzu Suriyelilerdi. Cemile Bayraktar'dan gelen son yanıt hayli ağır oldu.

Eski MHP'li Sinan Oğan ile gazeteci Cemile Bayraktar arasındaki kavga Suriyeli videosundan patlak verdi. Sinan Oğan'ın bir Suriyelinin 'Kafa keseceğim' dediği videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Bu tepkiye Cemile Bayraktar'dan 'ırkçı' suçlaması gelince ikili arasındaki kavga başladı. 

Sinan Oğan bu sözler üzerine küplere bindi. Cemile Bayraktar'a twitterdan mesaj adan Oğan, "Cemile Bayraktar senin yaptığın tescilli Arap Irkçılığıdır. Yeter milletin sizden çektiği. Öyle Twitter’dan veya devlet millet parasıyla ahkam kesmeyeceksin bu Tosunlardan bir ikisini alıp evinde besleyeceksin ki, samimiyetini görelim" dedi. 

Cemile Bayraktar da anında yanıt verdi. Sinan Oğan için şunları yazdı:

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