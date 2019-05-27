Sinan Oğan ile Cemile Bayraktar kavga etti! Her satırı olay twitler

MHP'den ihraç edilen ülkücü Sinan Oğan, sosyal medya üzerinden gazeteci Cemile Bayraktar ile atıştı. Mevzu Suriyelilerdi. Cemile Bayraktar'dan gelen son yanıt hayli ağır oldu.

Eski MHP'li Sinan Oğan ile gazeteci Cemile Bayraktar arasındaki kavga Suriyeli videosundan patlak verdi. Sinan Oğan'ın bir Suriyelinin 'Kafa keseceğim' dediği videoyu paylaşarak tepki gösterdi.

Bu Suriyeli Tosunun arpası bol gelmiş, bedava ekmeğini yediği milleti "kafa keseceğim" diye tehdit ediyor. Çoluğa çocuğa bakalım ama bu Tosunları geri gönderelim dediğim için bizi linç eden faşist diyen şeref haysiyet yoksunları size sesleniyorum, neredesiniz? Kayboldunuz?#pazar pic.twitter.com/qayd3LvmzM — Sinan Oğan (@DrSinanOgan) 26 Mayıs 2019

Bu tepkiye Cemile Bayraktar'dan 'ırkçı' suçlaması gelince ikili arasındaki kavga başladı.

Suriyeli bir densiz üzerinden tüm Suriyeli kardeşlerimizi tanımlayamayacağımız gibi Sinan Oğan gibi buram buram ırkçılık kokan ifadeleri olan birkaç kötü örnek üzerinden tüm Türkleri tanımlayamayız. İnsanlar, ırk üzerinden değil ırkçılar ve ırkçı olmayanlar diye ayrılır. https://t.co/SJhPly3AZp — Cemile Bayraktar (@cemilebayraktr) 26 Mayıs 2019

Sinan Oğan bu sözler üzerine küplere bindi. Cemile Bayraktar'a twitterdan mesaj adan Oğan, "Cemile Bayraktar senin yaptığın tescilli Arap Irkçılığıdır. Yeter milletin sizden çektiği. Öyle Twitter’dan veya devlet millet parasıyla ahkam kesmeyeceksin bu Tosunlardan bir ikisini alıp evinde besleyeceksin ki, samimiyetini görelim" dedi.

Cemile Bayraktar da anında yanıt verdi. Sinan Oğan için şunları yazdı: