Bilal Erdoğan'dan Meral Akşener'e tepki kendimizi zor tutuyoruz

OKÇULAR Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'na İBB’den 16,5 trilyon lira aktarıldığını iddia eden Meral Akşener'e yanıt verirken, "Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz. İftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir" dedi.

7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması, İstanbul'da başladı. Organizasyonun tanıtım toplantısı Rumeli Hisarı'nda yapıldı.

Toplantıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Bilal Erdoğan, Halis Dalkılıç, Taha Ayhan ve İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz katıldı.

"Zulüm 1453'te başladı, diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz"

Haydar Ali Yıldız, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Okçular Vakfı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesinden para aktarıldığı yönündeki iddiasına cevap verdi. Yıldız, Akşener'i iddiasını ispatlamaya davet ederek şunları kaydetti:

"İYİ Parti Genel Başkanı'nın açıklamasını dinledik. Edalı bir dille 'Okçular Vakfı kimin biliyorsunuz.' dedi. Okçular Vakfı, Fatih Sultan Mehmet'in vakfıdır. Onun torunlarının, milletin vakfıdır. Kim 'Fatih Sultan Mehmet'in torunuyum' diyorsa vakıf onundur. Bu emanet bizim için ulvi bir emanettir. Sonuna kadar sahip çıkacağız. Belediyeden vakfa aktarılan bir para mevzubahis değildir. Kendisini ispata etmeye davet ediyorum. Bu iddianın mesnetsiz, hukuksuz, gerçeğe aykırı beyan olduğunu ifade etmek istiyorum. Önce elinde delininin olması gerekirken edalı bir dille vakfımıza dil uzatmasını kınıyoruz. Yaptıklarımızla kendimizi anlatmaya devam edeceğiz. Okçular Vakfı'nın Fetih Kupası yapmasından mı rahatsız oldunuz? Osmanlı-Türk yayını imal etmesinden mi rahatsız oldunuz? İlk kez bir okçuluk laboratuvarı kurulması belli ki sizi rahatsız etmiş. Okçuluk araştırmaları enstitüsü belli ki sizi rahatsız etmiş. Binlerce gencimizin okçulukla tanışmasına vesile olmamız sizi rahatsız etmiş. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenler yaptıklarımızdan rahatsızdı. Belli ki aynı cenahta bulunuyorlar. 'Zulüm 1453'te başladı' diyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz."

Bilal Erdoğan: İftirayla konuşmak kirli siyasettir

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Meral Akşener'in açıklamalarıyla ilgili olarak ise şunları kaydetti:

"Çok üzülüyoruz, kendimizi de zor tutuyoruz doğrusu. Yıllardır bu tür ithamlara maruz kalan birisi olarak ben de söz almak istiyorum. İnsanları zan altında bırakmak, iftirayla, mesnetsiz sözlerle konuşmak bu kirli siyasettir. Bu siyasetsizliktir. Bunlar, bir şey üretemedikleri için insanları iftiralarla kirleterek, başka insanların oylarına talip oluyorlar. Bu çok aşağılık bir noktadır. Yani, bu pozisyon gerçekten bir insana, yakışan bir tavır kesinlikle değildir. Tabii bunlar, bir yandan bizleri üzerken, bu kadar güzel işler ortaya koymaya çalışan insanları üzerken bakın Rumeli bir yandan da bakın Hisarı’ndayız. Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih etmeye çalışırken bu işin yapılamayacağını, İstanbul’un fethine kalkışılamayacağını savunanlar vardı. Fatih Sultan Mehmet, bir yandan düşman ile mücadele ederken bir yandan da içerideki hainlerle mücadele etmiştir. Mücadele buysa biz mücadele etmeye varız. Fatih’in torunları olarak bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere Allah’ın izniyle götüreceğiz.”

Basın toplantısının ardından Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Bilal Erdoğan beraberindekilerle ok atışı yaptı. Okçular Vakfı Tesisleri'nde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışması'nda finaller 29 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.