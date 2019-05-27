Bakan Ersoy: Japonlar açık ara birinci oldu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dünyada tanınmış organizasyonlardan "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" kapsamında sporcularla Göbeklitepe turuna katıldı.

Bakan Ersoy, Türkiye etabının startı İstanbul Sultanahmet'te verilen ve önceki gün 2019'un Göbeklitepe Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Şanlıurfa'ya gelen "Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi" ekibini, 11 Nisan Spor Salonu yanındaki kamp alanında ziyaret etti.

Ardından ralli aracının şoför koltuğuna geçen Ersoy, sporcularla şehir turu attı ve yol boyunca vatandaşları korna çalarak selamladı.

Turu Göbeklitepe'de tamamlayan Bakan Ersoy ve ralliciler, ören yerini gezerek yetkililerden bilgi aldı.

"Algıları değiştirmek istiyoruz"

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Göbeklitepe'ye büyük önem verdiklerini belirterek, tanıtım için dünyanın dört bir yanında reklam kampanyaları yürüttüklerini ifade etti.

Europa-Orient/Doğu-Batı Dostluk ve Barış Rallisi'nin de bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Ersoy, "Açıkçası bu tür organizasyonların Türkiye'nin tanıtımı açısından farkındalık yaratması açısından çok büyük faydası var. Biz Türkiye'yi bundan sonra reklam ağırlıklı tanıtmak istemiyoruz. Bu tür organizasyonlarla ve çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarıyla algıları değiştirmek istiyoruz." dedi.

"Gastronomi gelirlerini artırmamız gerekiyor"

Ersoy, bu yıl Türkiye'nin tanıtım temalarının merkezine Göbeklitepe'yi koyduklarını ve bunu sadece "Göbeklitepe Yılı" olsun diye yapmadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Göbeklitepe tarihin başlangıç noktası. Bu özelliğiyle bundan sonraki yıllarda da Göbeklitepe odaklı tanıtımlar yapacağız. Göbeklitepe Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden biri olacak. Bunda da en önemli etken tarihin sıfır noktası olması. Tabii tanıtımı keyifli, eğlenceli organizasyonlarla yaptığınız zaman etkisi de çok büyük oluyor."

Türkiye'yi bundan sonra daha çok kültür ağırlıklı tanıtmak istediklerinin altını çizen Ersoy, şunları kaydetti:

2023'te 70 milyar dolarlık turizm geliri

"Özellikle bu yıldan itibaren biz artık Türkiye'yi deniz, kum, güneş olarak tanıtmayacağız. Konaklama dışında gastronomiyi de vurgulayarak, tarihi ve kültürel yapıları da vurgulayarak tanıtacağız. Gastronomi bundan sonra tanıtımlarda öncelik tanıyacağımız noktalardan biri olacak. Hedeflediğimiz 70 milyar dolarlık 2023 gelir hedefine erişmek istiyorsak, mutlaka gastronomi gelirlerini de arttırmamız gerekiyor. Bu bağlamda da ciddi çalışmalar yapacağız. Amacımız, 2023'e geldiğimizde 70 milyar dolarlık turizm gelirini Türkiye'ye kazandırmış olmak."

"Ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılması önemli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl yurt dışında yürüttükleri çalışmaların olumlu sonuçlar ortaya koyduğunu aktararak, şöyle devam etti:

Japonlar açık ara birinci

"Türkiye genelinde bazı noktalarda reklam ağırlıklı tanıtımlar yapıyoruz, bazı noktalarda reklamı tamamen çekip, kültür ve sanat ağırlıklı tanıtım yapıyoruz. Bunun en güzel uygulamasını Japonya'da yapıyoruz bu sene. Japonya'da '2019 Türk Kültür Yılı.' Bu bağlamda Japonya'da bilinçli bir şekilde tanıtımları çekip, oraya 'gezen Topkapı sergisi'ni gönderdik. Birçok kültürel etkinliği de oraya taşıyoruz. Sonuçlarını da yavaş yavaş alıyoruz. İnanılmaz bir sonuç geldi Japonya'dan. Bu yıl Türkiye'yi en çok arayan ülkeler listesinde Japonlar açık ara birinci oldu. Hiçbir şekilde reklam yapmadık, tamamen kültür sanat faaliyetlerimizle içeriye girdik ve inanılmaz bir sonuç aldık. Demek ki tespit ettiğimiz, öngördüğümüz, ülkelerin kültür ve sanatla tanıtılmasının gerçekten etkili bir silah olduğunu Japonya örneği çok net bir şekilde gösterdi."

Almanya, Rusya, İngiltere Türkiye'yi arayanlar listesinde

Bunun yanı sıra birçok ülkede de benzer çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Ersoy, "Özellikle ocak ayından itibaren sırasıyla Almanya, Rusya, İngiltere'de televizyon, dergi ve dijital ortamda çok yoğun tanıtım yapıyoruz. İlginçtir nisan ayı verilerini de inceledim, yüzde 24 kişi sayısında artış var. Birinci artış yapan ülke yüzde 48 ile Almanya, ikincisi yüzde 34 ile Rusya, üçüncüsü yüzde 31 ile İngiltere. Bunlar ocak ayından itibaren çok yoğun tanıtım yaptığımız ülkeler. Demek ki tanıtım etkili oluyor." dedi. Ersoy, bu şekilde tanıtımların devam edeceğini sözlerine ekledi.