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Dzeko'nun menajeri konuştu: Keşke Fener'e gelse

Demirören Haber Ajansı
Dzeko'nun menajeri konuştu: Keşke Fener'e gelse

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse" dedi.

İtalya Serie A takımlarında Roma forması giyen Edin Dzeko'nun menajeri Mirsad Türkcan, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Menajer Mirsad Türkcan, Dzeko'nun tatil için Türkiye'ye geldiğini dile getirirken, "Dzeko çok önemli bir oyuncu ve Türkiye'yi çok seviyor. Keşke Fenerbahçe'ye gelse. Eşi de Türkiye'yi çok seviyor. Tatil için Türkiye'ye geldi ve Bodrum'a gidecek. Kısa bir zamanı vardı ve beraber vakit geçirme fırsatı bulduk" diye konuştu. 

"Keşke Fener'e gelse''
Dzeko'nun bir çok takımdan teklif aldığını vurgulayan Türkcan, "Dünya devleri onu istiyor ve Roma ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ona sürekli Türk futbolunu ve Fenerbahçe'yi anlatıyorum. Roma'da takım arkadaşı Cengiz Ünder ile de Fenerbahçe ve Türk futbolunu konuşuyor. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir takım olduğunu da biliyor. Sözleşmeli bir oyuncu olduğu için transfer şartları zor" açıklamasında bulundu. 

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