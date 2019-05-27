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Moody’s’den Türkiye’ye dolar uyarısı

Moody’s’den Türkiye’ye dolar uyarısı

BDDK'nın valör uygulamasının bankaların kredi notu açısından negatif etkisi olduğu belirtildi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bireylerin 100,000 dolar üzeri döviz alımına bir gün valör uygulamasının mevduat sahibinin güvenini zedelediği için bankaların kredi notu açısından negatif etkisi olduğunu belirtti.

Moody’s tarafından bugün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan değerlendirmede, “Bankaların fonlama profilinde yabancı para mevduatın konsantrasyonunun yükseldiği göz önüne alındığında son düzenlemeler mevduat sahibinin güvenini zedelediği için… Türk bankaların kredi (notu) niteliği açısından olumsuz” dedi.

BDDK bazı hesap sahiplerinin yüksek frekanslı döviz alım satış işlemleri gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, gerçek kişiler tarafından yapılan 100,000 dolar üzerindeki döviz alımı işlemlerinin bir iş günü valörlü gerçekleşeceğini geçen hafta bildirdi.

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