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Bülent Arınç aktif siyasete geri dönüyor! İşte çok konuşulacak yeni görevi

Bülent Arınç aktif siyasete geri dönüyor! İşte çok konuşulacak yeni görevi

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlık Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev alacağını açıkladı. Arınç, yeni görevini Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yalakalık yaparak değil sadakati nedeniyle aldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 15 Mayıs'ta oluşturulan Yüksek İstişare Kurulu'nun ilk üyesi belli oldu. 2002-2015 arasında AK Parti'de TBMM Başkanlığı, Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Arınç, Memleketi Manisa'da aile dostları ile iftar yemeğinde bir araya gelerek yeni görevini açıkladı.

'Şimdi kim bilir hakkımda ne twitler atılacak" diyen Arınç şunları söyledi:

- Her yerde her şeyi konuşmak doğru değildir. Ama önemli olan konuşulacak yerde konuşmak, susulacak yerde susmaktır. Konuşulacak yerde susar, susulacak yerde konuşursanız o da çok ters olur. Sizden bir şey sorulduğu zaman doğruyu söylemek zorundayız. Efendim doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Onuncu köy olur. Ne olacak, kovarlarsa kovsunlar.

Şimdi kim bilir benim hakkımda tweet atanlar ne düşünüyorlardır. Biz yok olmuştuk. Bitmiştik. Ezilmiştik. Çürümüştük.

-Düşünebiliyor musunuz biz Cumhurbaşkanımızın yanında Başdanışmanlık falan değil, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi. Başkanın kendisi olacak biz de yanında olacağız. 

Böyle bir şeyi Rabbim sadakatin sonucunda veriyor, yalakalığın değil. Allah'a hamdolsun.

AK Parti'nin kurucu üyesi

AK Parti'nin kurucu üyesi (Erdoğan-Gül-Arınç) içinde yer alan Arınç, zaman zaman ‘özeleştirileri' ile parti içinde bazı grupların tepkisine neden oldu. 3 dönem kuralı gereği 2015'te aday olamadı. Gündeme ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Arınç, en son yeni parti kuracak Davutoğlu, Babacan ve Abdullah Gül için "Ben bunlarla ilgilenmiyorum, ama okudukça endişe ediyorum. Parti kurabilirler mi, gelişmelere bakılırsa kuracaklar gibi. Toparlamak bize düşer. Başımızdakilere duyurulur, yumuşak dil kullanın, hepsini kucaklayın" ifadesini kullanmıştı. Arınç'ın oğlu  Mücahit Arınç son seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili yapılmıştı.

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