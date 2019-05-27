Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dikkat çeken 27 Mayıs mesajı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü nedeniyle attıkları twitle mesaj verdiler.

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mesajında kaybettiği 'başkanlık koltuğu' için gönderme yaptı. İmamoğlu şu twiti attı:

Halkın iradesini yok sayan hiçbir müdahale kabul edilemez ve eninde sonunda tarih önünde yargılanır. Aslolan seçimle gelenin seçimle gitmesidir. #27Mayıs darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/eLczqJC5Kr — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 27 Mayıs 2019

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajı da demokrasi üzerine oldu. Yavaş mesajında, “Hakimiyet milletinder” dedi.

Yavaş'ın dikkat çeken o paylaşımı:

Demokrasi, halkın karar alma sürecine katılabilmesine imkân sağlar ve halkın iradesinin üstünde bir iradeyi de reddeder. Bugün, #27Mayıs 1960’da halkın iradesini göz ardı edenlerin Türkiye’de neden olduğu kayıpları bir kez daha ibretle idrak ediyoruz.



Hâkimiyet milletindir. pic.twitter.com/I5DVBsG0FD — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 27 Mayıs 2019