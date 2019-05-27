Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş dikkat çeken 27 Mayıs mesajı
ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından 27 Mayıs 1960 darbesinin 59. yıl dönümü nedeniyle attıkları twitle mesaj verdiler.
İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, mesajında kaybettiği 'başkanlık koltuğu' için gönderme yaptı. İmamoğlu şu twiti attı:
Halkın iradesini yok sayan hiçbir müdahale kabul edilemez ve eninde sonunda tarih önünde yargılanır. Aslolan seçimle gelenin seçimle gitmesidir. #27Mayıs darbesinin yıl dönümü vesilesiyle Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/eLczqJC5Kr— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) 27 Mayıs 2019
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın mesajı da demokrasi üzerine oldu. Yavaş mesajında, “Hakimiyet milletinder” dedi.
Yavaş'ın dikkat çeken o paylaşımı:
Demokrasi, halkın karar alma sürecine katılabilmesine imkân sağlar ve halkın iradesinin üstünde bir iradeyi de reddeder.
Bugün, #27Mayıs 1960’da halkın iradesini göz ardı edenlerin Türkiye’de neden olduğu kayıpları bir kez daha ibretle idrak ediyoruz.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) 27 Mayıs 2019
Hâkimiyet milletindir. pic.twitter.com/I5DVBsG0FD
27 Mayıs darbesi
27 Mayıs 1960 yılında TSK içerisindeki bazı general ve subayların oluşturduğu 38 kişilik Milli Birlik Komitesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk askeri darbesini gerçekleştirdi. Kurmay Albay Alparslan Türkeş tarafından 04.36’da Ankara Radyosu’ndan okunan bildiriyle ''ihtilal'' duyuruldu.
27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Yassıada'da yapılan yargılamaların ardından eski Cumhurbaşkanı Celal Bayar, eski Başbakan Adnan Menderes, eski Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, eski Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam kararları oy birliğiyle alındı.
Celal Bayar'ın cezası yaş haddi nedeniyle ömür boyu hapse çevrildi. Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan 16 Eylül 1961'de sabaha karşı, Adnan Menderes ise İmralı Adası'nda 17 Eylül 1961'de saat 13.21'de idam edildi.