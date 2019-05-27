Elden ödeme dönemi bitiyor Maaşlar artık bankadan yatacak

Kayıtdışı ekonomiyle mücadele kapsamında, özel muayenelerden konaklamalara, turistik turlardan araç ve gayrimenkul satışına kadar her alanda yakın takip yapılacak. Tasarıda 3 ve üzeri işçi çalıştıran iş yerlerinde maaşların banka üzerinden yapılması da yer aldı.

Nakit yerine banka kartı özendirilecek. Vergisini ödeyene avantaj sağlanacak. Gelir İdaresi Başkanlığı’nca (GİB) 2019-2021 dönemi için hazırlanan ‘Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı’ şöyle:

Maaşlar bankadan

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veri tabanıyla GİB veri tabanından yararlanılarak yapılan risk analizi sonuçlarına göre belirlenen riskli işyerleri nezdinde fiili ve elektronik denetim yürütülecek. 3 ve üzeri işçi çalıştıran işverenlerin ücret ödemelerinin bankalar vasıtasıyla gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemeyle bu kapsamda elde edilen verilerin analizi yapılacak.

Zorunlu e bilet

Şehiriçi yolcu taşımacılığında kullanılan (İstanbulkart gibi) kartlı taşıma sistemleri ülke çapında yaygınlaştırılacak. Şehirler arası yolcu taşıma biletlerinin e-bilet olarak düzenlenecek. Bu veriler ilgili kurumlarla paylaşılacak. Spor, tiyatro, sinema ve konser etkinlikleri gibi biletle girilen alanlarda e-bilet uygulaması yaygınlaştırılacak ve bazıları zorunlu olacak.

Tapuya sıkı takip

Taşınmaz Değerleme Sistemi kapsamında elde edilen veriler ve ekspertiz raporları ilgili kurumlarla paylaşılacak. Böylece tapu işlemlerinde gerçek bedelle satış işlemlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla işlemler diğer kurumlardan alınan bilgilerle karşılaştırılacak. Gerçek beyanda bulunulmaması halinde düzeltme yapmaları gerektiği muhataplarına hatırlatılacak.

Günübirlikte denetim

Turizm sektöründe çoğunlukla internet üzerinden veya emlakçılar aracılığıyla gerçekleşen pansiyon, günübirlik ev gibi işletme dışı rezervasyonların takibinin yapılmasıyla elde edilen çıktıların ilgili denetim birimleriyle paylaşılması sağlanacak.

Dizilerle mesaj

Özel muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerde yapmış olduğu tedavi, muayene, ameliyat gibi işlemlerin, Sağlık Bakanlığı’nca kurulacak elektronik sistemlere girişleri yapılacak.

Dış ticaret ve Hal Kayıt Sistemi verilerinin TÜİK’in ürettiği tarımla ilgili verilerle entegrasyonu yapılacak.

İnşaat projesinin onayından itibaren her aşama yakından izlenecek.

Gençlik merkezleriyle gençlik ve izcilik kamplarında bu konuda etkinlikler düzenlenecek.

Sosyal güvenlik ve vergi bilincinin geliştirilmesi için çizgi film ve dizilerin içeriğine, senaryolar eklenecek.

Kayıtdışılığın yoğun olduğu sektörlerde e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye, POS gibi elektronik uygulamalar yaygınlaştırılacak.