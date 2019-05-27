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Bursaspor küme düştü Başkan Ali Ay'a soruşturma başlatıldı

Bursaspor küme düştü Başkan Ali Ay'a soruşturma başlatıldı

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor’u yenmesine rağmen Bursaspor'da kazan kaynıyor. Kulüp Başkanı Ali Ay hakkında, kulübe ait 2 araziyi borcuna sayarak, üzerine alması nedeniyle 'güveni kötüye kullanmak' suçundan Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, satılığa çıkarılmasına rağmen alıcısı olmayan kulübe ait 2 araziyi borcuna karşılık üzerine aldı.

Konuyla ilgili kulüp tarafından yapılan açıklamada, ihale yoluyla satılığa çıkarılan; ancak alıcı bulunamayan arazilerin, kulüpten alacaklı olan Ay'ın üzerine geçirildiği ve fazla parayı kulübe iade edeceği belirtildi.

Bunun üzerine Bursaspor taraftarları, harekete geçerek, Başkan Ay hakkında suç duyurusunda bulundu. Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca Ali Ay hakkında, 'güveni kötüye kullanmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

13 yıl sonra alt ligde

Bursaspor, Yeni Malatyaspor'u yenmesine karşın Göztepe'nin aldığı galibiyet sonrası 13 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda etmişti.

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